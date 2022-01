Salut xifra en 123.406 les baixes obertes per covid i unifica en el mateix tràmit la gestió de l'alta

Actualitzada 12/01/2022 a les 11:36

El Departament de Salut ha xifrat en 123.406 les baixes laborals obertes per covid-19 a Catalunya. Una xifra que la secretària general del Departament de Salut, Mertixell Masó, ha considerat «excepcional».Davant d'aquesta situació i per descongestionar l'atenció primària, Salut ha decidit unificar en el mateix tràmit la gestió de la baixa i l'alta. Així, una persona que obtingui un resultat positiu per covid , un cop el comuniqui a través de les quatre vies possibles, podrà tramitar alhora la baixa mèdica i l'alta diferida per a set dies després. Si passats aquests set dies, o abans, la persona encara presenta símptomes o es troba malament haurà de contactar amb el CAP perquè valori el seu cas.