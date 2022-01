Salut demana a l'Estat que obri la tercera dosi a més grups d'edat i a les persones amb dependència

Més de 61.000 positius autodiagnosticats i declarats a la farmàcia

El Departament de Salut proposa a l'Estat que obri a més grups d'edat la dosi de reforç, que de moment poden rebre els majors de 40 anys -a part dels professionals sanitaris i les persones vacunades amb AstraZeneca i Janssen-. També ha plantejat que escurci l'interval de sis mesos des de la segona dosi per quan s'ha rebut Pfizer o Moderna -tres mesos en el cas de les dues altres vacunes-. La idea de Salut serien cinc mesos, seguint recomanacions com les del Centre de Control de Malalties dels Estats Units (CDC).Salut també ha demanat que s'obri la vacunació d'aquesta tercera dosi als grans dependents i als seus cuidadors. En una roda de premsa aquest dimecres, la secretària de Salut Pública ha sostingut que l'administració de la tercera dosi s'ha basat sobretot en una estratègia per edats però que també consideren «prioritari» protegir aquests col·lectius.Cabezas preveu que en els propers dies hi haurà «notícies» en aquests àmbits, ja que la Ponència de Vacunes, el grup d'experts que marca l'estratègia d'immunització a nivell estatal, es reuneix aquest dimecres. Després es reuniran el Consell Interterritorial i la Comissió de Salut Pública, òrgans amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes i que han d'aprovar els canvis.La secretària de Salut Pública ha fet una nova crida a vacunar-se i a protegir-se amb la dosi de reforç en cas de formar part d'un dels grups que ja la pot rebre. Cabezas ha advertit que els «casos greus de la variant òmicron són com els altres: són greus, requereixen hospitalització i la gent ho passa malament».La titular de Salut Pública ha admès que li agradaria que la cobertura de la dosi de record avancés «més ràpid» en alguns grups d'edat, com els de 40 a 49 anys. «Si us plau, que la gent aprofiti la riquesa de tenir una vacuna per a la qual altres països farien de tot», ha afegit.Cabezas ha recalcat que l'efectivitat de la tercera dosi per evitar hospitalitzacions se situa en un 88%, segons un estudi del Regne Unit. Segons dades de Catalunya, recollides pel Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP) de l'Institut Català de la Salut (ICS), les persones no vacunades majors de 70 anys tenen una probabilitat 6,9 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid i 15,9 vegades més d'entrar a l'UCI que les d'aquesta edat amb dosis de record.Altres dades actualitzades pel SISAP indiquen que les persones no vacunades majors de 12 anys tenen una probabilitat 2,6 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid-19 i 5,1 vegades més d'entrar a l'UCI. En el cas dels no vacunats majors de 50 anys, la probabilitat de ser hospitalitzades és 3,8 superior i 8,2 més d'entrar a l'UCI.Sobre la sisena onada de la pandèmia, amb unes altes incidències de casos en les últimes setmanes, Cabezas ha assenyalat que és molt difícil situar-ne el pic per varis factors, sobretot pels dies festius de Nadal, amb una notificació més baixa, o pel fet que ara s'estan comunicant els positius dels tests d'autodiagnòstic, i aquest és un element nou. Sí que ha apuntat que observen «certa desacceleració» en el creixement d'alguns indicadors, però ha insistint en la «incertesa» a l'hora de fer previsions.Des que el 3 de gener es va habilitar el procediment perquè el resultats positiu d'un test fet a casa es pogués declarar a través de la farmàcia, se n'han comunicat un total de 61.587.Salut ha actualitzat les dades de reinfeccions, que ara representen un 1,9% del total de casos registrats des de l'inici de la pandèmia (30.379 d'1.589.075). El grup d'edat on s'han produït més reinfeccions és en el grup de 20 a 29 anys: prop d'un 1% de la població d'aquest grup d'edat s'ha contagiat més d'una vegada amb aquest coronavirus.Pel que fa als casos registrats aquest dimarts, un 8,06% en menors de 50 anys eren reinfeccions i en els majors d'aquesta edat, un 5,96%.Les altes incidències de la covid-19 han afectat també els professionals sanitaris, un 3,4% dels quals es troben de baixa, segons les darreres dades de Salut. A les portes de les festes de Nadal, el departament va anunciar que facilitaria les contractacions d'estudiants de Medicina i Infermeria que es trobessin en els darrers cursos per fer front a la sisena onada. Cabezas ha informat que se n'han contractat uns 300.Sobre els protocols a les escoles, amb canvis fets just abans del retorn després de les vacances de Nadal, Cabezas ha reconegut que pràcticament no van tenir «marge de temps» per consultar-los amb el comitè científic. La secretària de Salut Pública ha recordat es van acordar a nivell estatal el divendres i que van rebre'n els detalls aquell dia al vespre i que van treballar durant tot el cap de setmana per adequar-los.