Relacionen la ingesta de sucres i greixos amb alteracions genètiques metabòliques

Investigadors malaguenys plantegen tractaments farmacològics a patologies com la diabetis o l'obesitat a través de dues molècules reguladores

12/01/2022 a les 10:24

Investigadors de la Universitat de Màlaga i l'Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga han relacionat el consum de glucosa i lípids amb la regulació de diversos gens responsables del metabolisme d'aquests nutrients, que controlen de manera indirecta el risc de patir malalties com l'obesitat o la diabetis.En l'estudi, han comprovat com la ingesta de greixos i carbohidrats contribueix a l'activació o repressió de determinats gens que regulen el desenvolupament de les citades patologies i per tant, apunten a una incidència de la dieta en la genètica, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat la Fundació Descubre.Es tracta del receptor PPAR, activat per alguns àcids grassos o els seus derivats, i la proteïna ChREBP, activada per la glucosa, els quals intervenen en la transformació del sucre i els greixos en l'organisme.Després de realitzar una revisió científica d'estudis previs, els experts han descrit com s'activen i funcionen aquestes molècules reguladores des de la perspectiva de la genòmica nutricional, és a dir, els efectes dels nutrients en els gens.«Els aliments que prenem en la dieta regulen directament els gens responsables del metabolisme que passa en el nostre cos», motiu pel qual «cal mirar bé el que mengem perquè la repercussió és directa», ha explicat l'experta en Bioquímica de la Universitat de Màlaga Inés Bravo, autora de l'estudi.Aquests factors, analitzats en aquest estudi denominat 'Dels aliments als gens: regulació transcripcional del metabolisme per lípids i carbohidrats' i publicat en la revista Nutrients, estan relacionats amb l'augment de greixos arran de la sobrealimentació i poden modificar el risc de patir determinades malalties.«Exerceixen papers complementaris i el seu equilibri és complex», per la qual cosa «la seva activació està molt controlada i la seva desregulació s'associa amb malalties com la diabetis, l'obesitat, o el fetge gras», sosté la responsable de l'estudi.Al mateix temps, aquest estudi planteja l'aplicació farmacològica d'aquestes molècules en el tractament d'aquestes patologies i la seva prevenció.«El seu paper és decisiu en la regulació metabòlica i els assenyala com a dianes terapèutiques ideals», si bé les seves funcions pleiotròpiques en diferents teixits, és a dir, aquelles en les quals un gen afecta a més d'un canvi, dificulten «donar en el blanc» i «el que pot ser bo per a prevenir una malaltia pot perjudicar en un altre aspecte», aclareix l'autora de l'estudi.Un exemple de la seva aplicació farmacològica és el tractament de la diabetis tipus 2, ja que «un dels fàrmacs més usats per a aquesta malaltia funciona a través de l'activació d'una d'aquestes molècules reguladora de lípids i encara que millora la sensibilitat a la insulina presenta efectes secundaris, com l'augment de pes», explica Bravo.Segons els autors d'aquest treball, aquesta línia de recerca requereix de més estudis per a millorar la comprensió de l'activació i funció d'aquests factors en l'organisme i la seva aplicació reeixida en malalties.L'experta subratlla que els avanços en nutrigenòmica s'ampliaran a mesura que es descobreixin noves connexions moleculars dels aliments als gens, i encara que es poden trobar obstacles, «en uns anys possiblement resulta beneficiós per a conèixer més sobre el tractament d'aquestes patologies del segle XXI».