Segons l'OMS, és capaç d'«evadir la immunitat», ja que hi ha transmissió fins i tot entre vacunats i persones que havien superat amb anterioritat la malaltia

Actualitzada 12/01/2022 a les 10:08

La variant òmicron, que fa dues setmanes només havia estat detectada en un 1,6% dels casos globals analitzats en laboratoris, ja és present en un 58,5% d'aquestes anàlisis, per la qual cosa ha superat la delta i s'ha convertit en la dominant a nivell mundial segons l'Organització Mundial de la Salut.L'informe epidemiològic setmanal publicat avui per l'OMS mostra que de les més de 357.000 anàlisis realitzades per la xarxa global de laboratoris GISAID en els darrers 30 dies més de 208.000 van detectar la variant òmicron.D'altra banda, 147.000 (un 41%), van correspondre a la variant delta, que en el resultat anterior de fa setmanes encara concentrava un 96% dels casos i va ser el principal cep dominant durant gran part de l'any 2021.L'informe destaca que la variant òmicron és capaç d'«evadir la immunitat», ja que hi ha transmissió fins i tot entre vacunats i persones que havien superat amb anterioritat la malaltia i havien desenvolupat anticossos.L'OMS també subratlla per altra banda «creixents evidències» que l'òmicron és menys greu que les formes anteriors de la malaltia.Tot i això, en un altre informe de l'OMS publicat també avui l'organització ha ressaltat que els riscos sanitaris que presenta la variant òmicron segueixen sent «molt alts», ja que pot produir un augment a les hospitalitzacions i morts en poblacions vulnerables.El rècord diari de contagis en més de dos anys de pandèmia fins ara se situa el passat 6 de gener, amb més de 2,6 milions de positius globals, una xifra que la mateixa OMS reconeix que podria ser molt més gran en la realitat per molts contagis diagnosticats amb tests domèstics i no reportats.Des de llavors, la barrera dels 2 milions de casos s'ha superat en diverses jornades, i encara no s'ha confirmat un pic en els contagis, malgrat que alguns països primerament afectats per la variant òmicron, com Sud-àfrica, si semblen haver-ho aconseguit.