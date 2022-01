La nova adaptació de 'Macbeth', de Joel Coen, estrena destacada de la setmana

'Macbeth'

'Buscant la màgica Doremi'

'Llunàtics'

'Pájaros enjaulados'

'Scream'

'Madeleine Collins'

'Eternals', de Marvel Studios, a Disney+

Els documentals 'Raphelismo' i 'Hawking: más allá de la ciencia', a Movistar+

La nova sèrie de DC 'Naomi' arriba a HBO Max

Filmin estrena 'Operación Búfalo'

Amazon Prime Video estrena 'Hotel Transilvania: Transformania'

'Como me enamoré de un ganster' i 'Sin pudor', a Netflix

Aquest dimecres arriba a alguns cinemes i posteriorment a Apple TV+ (14 de gener) l'adaptació del clàssic 'Macbeth' de William Shakespeare, aquest cop sota la direcció del reconegut Joel Coen, que per primer cop es posa al capdavant d'un muntatge sense el seu germà Ethan. Denzel Washington i Frances McDormand protagonitzen la cinta. El film posa imatges a una història ja coneguda, la d'un lord escocès a qui unes bruixes han convençut que es convertirà en el futur rei d'Escòcia.Una altra de les novetats d'aquest divendres és 'Buscant la màgica Doremi'. Amb motiu del 20è aniversari de l'estrena de 'La màgica Do-Re-Mi', tres dones que van créixer veient la sèrie s'embarquen juntes en un viatge màgic que canviarà les seves vides. Es tracta de tres dones que aparentment no tenen res en comú, ni edat, ni ocupació, ni personalitat. Ara bé, els uneix la sèrie, de manera que juntes recorreran tots els llocs associats al muntatge original.En Peter empren un viatge a un territori màgic i misteriós per rescatar a la seva germana petita Anne, que ha estat segrestada quan intentava ajudar a un amic seu. Però aviat en Peter s'adona que ha de viatjar, ni més ni menys que a la lluna. Durant el viatge coneixerà a diferents personatges amb qui inicia una aventura a través de la Via Làctia. El film arriba aquest divendres en versió doblada al català.Basada en fets reals, 'Pájaros enjaulados' narra la relació entre Walter Sturm, el delinqüent més famós de Suïssa, conegut com 'el rei de les fugues' i la jove advocada Barbara Hug. Es tracta de dos personatges complexos, que estan motivats per causes molt diferents i motivats per un mateix desig: la llibertat. Ara bé, aquesta paraula no té el mateix significat pels dos. Entre ells naixerà una associació radical d'interessos en conflicte entre la repressió estatal i la llibertat personal. El film ha estat premiat a diversos festivals, entre ells el Festival de Cinema d'Avanca (Portugal) o el Festival Internacional de Cine de Beijing (Xina).Pels seguidors de les pel·lícules de terror aquest divendres arriba la cinquena entrega de la saga 'Scream'. Aquest cop una dona torna a la seva ciutat natal per tractar d'esbrinar qui està cometent crims violents. Tot plegat inclou assassinats i misteri.Una altra de les novetats és el film francès 'Madeleine Collins', protagonitzat per l'actor barceloní Quim Gutiérrez. La Judith porta una doble vida entre Suïssa i França. Per una banda hi ha l'Abdel, amb qui està educant a la seva filla en comú. Per l'altre, en Melvil, amb qui té dos fills ja grans. A poc a poc aquest fràgil equilibri de mentides i secrets es va fracturant. I davant el desemmascarament, la protagonista escull la fuga. El muntatge es va estrenar a la Biennal de Venècia.'Eternals' de Marvel Studios estarà disponible a Disney+ a partir del 12 de gener, després d'estrenar-se als cinemes el novembre passat. 'Eternals' presenta un grup d'herois immortals forçats a donar-se a conèixer per reunir-se amb l'enemic més antic de la humanitat: els Desviants. Les set temporades completes de 'Las chicas de oro' estarà disponible a la plataforma a partir d'aquest dimecres. Un total de 180 capítols de la popular sèrie que narra la història de quatre dones de mitjana edat que comparteixen casa a Miami Beach i que s'ha convertit en un clàssic de la televisió.El documental 'Raphaelismo' arriba a Movistar+ el 13 de gener coincidint amb el 60è aniversari dalt dels escenaris. El projecte és un retrat íntim de l'artista i repassa el llegat que deixa a les futures generacions, dividit en quatre capítols. La plataforma també estrena la tercera temporada d''El descubrimiento de las brujas' (14 de gener), final de l'adaptació de la trilogia de novel·les escrita per Deborah Harkness. 'Planeta verde' (12 de gener) la superproducció de la BBC Earth, i el documental 'Hawking: más allá de la ciencia' (13 de gener), amb testimonis propers que parlen de la seva personalitat.A més, a partir del pròxim dilluns 17 de gener estarà disponible a la plataforma 'El crim de la Guàrdia Urbana'. L'exitosa sèrie de true crime de TV3 arriba a Movistar+ en català i en versió doblada i subtitulada al castellà. La producció és l'adaptació del format radiofònic homònim, que ha estat reconegut recentment amb el Premi Ondas de Ràdio 2021 al Millor Programa i el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de Radiodifusió.HBO Max estrena el 12 de gener la nova sèrie de DC 'Naomi', que se centra en el viatge d'una adolescent des de la seva petita ciutat del nord-oest fins a al Multivers. 'El pacificador' (13 de gener), que parla sobre els orígens del superheroi protagonista, la segona temporada de 'Superman&Lois' (13 de gener) i 'Somebody somewhere' (17 de gener), són les estrenes destacades de la setmana.La minisèrie de sis capítols 'Operación Búfalo' s'estrena a Filmin el 18 de gener. La proposta se centra en les proves atòmiques britàniques a Austràlia els anys 50, en un thriller i sàtira política sobre l'impacte dels experiments en les comunitats indígenes.Amazon Prime Video estrena el 14 de gener la pel·lícula 'Hotel Transilvania: Transformania'. En aquesta nova entrega els monstres afrontaran la seva missió més aterridora fins al moment. Cadascun es transforma i es despulla dels seus poders, de manera que es veuen obligats a formar un equip i recórrer el món a la recerca d'una solució abans que sigui massa tard.La pel·lícula 'Como me enamoré de un gangster' estarà disponible en Netflix a partir del 12 de gener. Basada en fets reals, la cinta està narrada per una misteriosa dona que explica l'auge i la caiguda de Nikodem Skotarczak, àlies 'Nikós', un dels majors gàngsters de la història de Polònia. També s'estrena la pel·lícula 'Sin pudor' (13 de gener), basada en la novel·la 'Atrapada' de Nora Roberts; la comèdia d'humor negre 'La casa' (14 de gener); i pels més petits 'Riverdance: La aventura animada' (14 de gener).Pel que fa a sèries, aterra a Netflix 'La periodista' (13 de gener), una adaptació de l'exitosa pel·lícula homònima que es va estrenar als cinemes el 2019; 'Archivo 81' (14 de gener), que narra la història de l'arxiver Dan Turner; i la segona temporada de 'Cheer'.