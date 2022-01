La ministra d'Educació diu que el 98% dels professors de tot l'Estat estan donant classe

Alegría no veu «preocupant» el ritme de baixes per omicron

Actualitzada 12/01/2022 a les 13:32

La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha afirmat aquest dimecres que tres dies després del reinici del curs escolar que el 98% dels 741.000 professors de tot l'Estat «estan a les seves aules». Segons la ministra, el nombre de baixes per la covid i per altres contingències se situa en 17.000 docents, el 2,3% del total a l'Estat, una xifra «que no és preocupant».En una entrevista a RNE, Alegría ha recordat que les comunitats autònomes estan actuant amb diligència a l'hora de cobrir aquestes baixes perquè disposen de plans que ja han activat anteriorment. Ha afirmat que l'objectiu del seu govern és assolir un 70% d'alumnes vacunats a les primeres setmanes de febrer.