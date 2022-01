Infectar-se amb la covid pot provocar diabetis entre la gent jove

Els joves que han passat la malaltia tenen entre un 31% i un 166% de possibilitats més que aquells que no s'hagin contagiat

Actualitzada 11/01/2022 a les 19:14

Mecanismes desconeguts

La infecció pel SARS-CoV-2 s'associa amb un augment en el risc de diabetis en els joves, alguna cosa que no succeeix amb altres infeccions respiratòries agudes, segons es desprèn de dades publicades pel Centre de Control de Malalties (CDC) estatunidenc recollits pel mitjà Medscape.En virtut d'aquestes dades, l'organisme recomana als facultatius realitzar un seguiment dels pacients menors de 18 anys en els mesos següents a una infecció per covid, parant esment a l'aparició de diabetis.Aquestes conclusions són consistents amb els obtinguts per altres estudis independents realitzats en adults; en conseqüència, el CDC subratlla la importància de la prevenció en tots els grups d'edat, amb especial èmfasi en la vacunació.Així, l'evidència en aquest sentit és tan important que ha portat a la creació a d'un registre a nivell global a fi de recollir dades sobre pacients que pateixin diabetis relacionada amb la covid, anomenat Registre CoviDiab.Sigui com sigui, la veritat és que segons el registre que s'analitzi, els joves que havien passat per la covid tenien entre un 31% i un 166% més de possibilitats de rebre un diagnòstic de diabetis que aquells que no havien passat la malaltia pandèmica.De la mateixa manera, una de les principals complicacions derivades de la diabetis, que és la cetoacidosis diabètica, era gairebé entre un 20 i un 35% més probable en els qui havien estat infectats pel SARS-CoV-2.El mecanisme darrere d'aquesta relació no és clar. D'una banda, es remena que el virus pugui atacar les cèl·lules del pàncrees que expressen receptors de l'enzim convertidor d'angiotensina 2; una altra possible hipòtesi és que la diabetis pugui ser un resultat de hiperglicemia per estrès a conseqüència de la tempesta de citocines.També, s'ha fet la hipòtesi que aquest augment en el risc de patir diabetis podria haver-se d'al fet que la infecció provoqui que la pre-diabetis, una condició que és present en aproximadament un de cada cinc adolescents als Estats Units, evolucioni cap a una diabetis.No obstant això, aquests treballs encara tenen algunes limitacions. per exemple, no és possible ara com ara distingir si la diabetis relacionada amb la covid és de tipus 1 o 2, ja que aquesta informació no es troba recollida en la base de dades. D'altra banda, encara no és clar si aquesta conseqüència de la infecció és permanent o transitòria.