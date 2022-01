Forn critica el silenci de l'Estat davant les paraules de Villarejo i exigeix una investigació «a fons»

En tot cas, Forn ha assegurat que «no hi ha hagut transparència» per part de l'Estat pel que fa als atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 i veu «sorprenent» el silenci al respecte. Entre d'altres, ha mencionat que no només la fiscalia no ha iniciat investigacions d'ofici sinó que s'han impedit comissions d'investigació al Congrés. «Jo simplement observo que hi ha coses que no ens agraden i que hi ha informació que s'està amagant», ha manifestat.Ha afegit que cal demanar responsabilitat a tothom, a uns com a possibles autors de la «trama», i a d'altres per voler «rentar-se les mans». En aquest sentit, ha esperat una rectificació del silenci per part de Podem ja que ha assegurat que del contrari serien «còmplices» d'aquesta situació.