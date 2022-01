Experts assenyalen que és «aviat» per a la «gripalització» de la covid

Asseguren que no hi ha «evidències» que facin pensar que no hi haurà cap altra onada o que la malaltia tindrà efectes més «lleus»

Experts en la pandèmia han assenyalat aquest dimecres que és «aviat» per considerar la «gripalització» de la covid i passar d'una pandèmia a una endèmia. Així ho han explicat a declaracions a TV3 el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar (Barcelona), Pablo Horcajada; l'epidemiòloga Silvia Sanjosé i la metgessa de família del CAP Bon Pastor (Barcelona) Anna Vall-llosera.Sanjosé ha destacat que no hi ha «evidències» que facin pensar als experts que no hi haurà cap altra onada o que la malaltia tindrà efectes més «lleus».L'epidemiòloga també ha subratllat que, en aquests moments, no es pot parlar d'endèmia perquè les xifres de contagiats i hospitalitzats són «altes» a tot Catalunya. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar ha apuntat que «no té sentit i és aviat» començar a pensar en la covid com una possible endèmia perquè una de les conseqüències d'aquesta pandèmia «segueix sent la gravetat d'alguns pacients que saturen els hospitals».D'altra banda, Vall-llosera ha explicat que un dels canvis per millorar l'«abordatge de la pandèmia» als CAP passa per l'aprovació de les declaracions autorresponsables de les persones per absentar-se de la feina si tenen covid, per agilitzar la gestió de les baixes laborals i reduir el temps que dedica el personal sanitari al treball burocràtic.«No pot ser que la gestió de les baixes desplaci l'atenció de les persones que necessiten un seguiment o una valoració mèdica per covid o altres malalties», ha afegit la metgessa de família del CAP Bon Pastor.