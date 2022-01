El preu mitjà de la llum per a aquest dijous augmenta un 4,3%, fins als 215,11 euros per MWh

La franja més cara serà entre vuit i nou del vespre, quan superarà els 260 euros

Actualitzada 12/01/2022 a les 16:31

El preu mitjà de la llum que es pagarà en el mercat majorista aquest dijous ha pujat prop de deu euros, fins als 215,11 euros per MWh, és a dir un 4,3% més que aquest dimecres, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). La franja més cara se situarà entre les vuit i les nou del vespre, quan el preu s'enfilarà fins als 262,95 euros, mentre que la més barata serà entre quatre i cinc de la matinada, amb 182,88 euros per MWh. Així, els 215,11 euros per MGw fixat per a aquest dijous fa que el preu mitjà de la llum es consolidi un cop més per sobre els 200 euros. Si es compara amb el 13 de gener del 2021, l'increment és de prop d'un 140% superior ja que aleshores el preu mitjà va ser de 89,94 euros per MWh.