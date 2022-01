3.656 nomenaments en tres dies

Actualment, no hi ha cap centre tancat completament. D'altra banda, hi ha un centre amb un grup confinat, el 0,02% d'un total de 5.107 centres.Pel que fa als docents, Educació ha fet fins a 3.656 nomenaments d'interins per cobrir les baixes iguals o superiors a cinc dies. En concret, en van fer 571 divendres, 1.517 dilluns i 1.568 aquest dimarts. El Departament té previst fer nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera.