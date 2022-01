Cunillera afirma que Villarejo «no té cap credibilitat» i demana que el Govern «no li faci el joc»

La delegada del govern espanyol diu que «les insinuacions» sobre el 17-A «no tenen base lògica»: «Són ganes d'enredar»

Actualitzada 12/01/2022 a les 14:06

42,7% de compliment dels compromisos del govern espanyol

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que l'excomissari José Manuel Villarejo «no té cap credibilitat» després que hagi vinculat el CNI amb els atemptats a Barcelona de l'agost del 2017. «Té una llarga trajectòria d'intentar sembrar ombres de sospita sense aportar mai proves», ha denunciat en una roda de premsa, on ha insistit que «les insinuacions no tenen base lògica ni material». «No hi ha més explicació que les ganes d'enredar», ha resolt.Cunillera també ha lamentat que des d'alguns sectors se li doni credibilitat i s'ha adreçat particularment al Govern per demanar que «no faci el joc» a l'excomissari. També ha reclamat «respecte» a les víctimes i a la investigació que es va fer dels fets.Cunillera ha assegurat que Villarejo només vol «protagonisme» i ha insistit que durant tota la seva trajectòria queda «acreditat» que no té «cap credibilitat». «És típic d'ell», ha apuntat. A més, ha remarcat que l'excomissari només vol «enredar» i que no es pugui «viure amb convivència».Precisament per això ha demanat a les institucions catalanes, i especialment al Govern de la Generalitat, que «no li facin el joc» perquè a Catalunya «no es necessita crispació». «Fins a quin punt volem fer gran una mentida i donar credibilitat a qui acusa sense proves?», ha demanat.La delegada del govern espanyol també ha insistit que ara cal tenir «respecte» per a les víctimes i per als cossos policials que van investigar els atemptats. A més, ha assegurat que Espanya ha treballat «molt intensament» en la lluita antiterrorista.Cunillera ha fet aquestes declaracions durant una roda de premsa per informar del compliment dels compromisos de l'Estat. Segons ha explicat, dels 1.481 compromisos assumits se n'ha complert un 42,7%, i es preveu que el primer semestre del 2022 s'arribi al 48,3%. Del total, 428 són de l'acord entre PSOE i Unides Podem, i se n'ha complert el 44,4%. D'altra banda, a 31 de desembre es van complir el 27,5% de compromisos associats al pla de recuperació, transformació i resiliència.Cunillera també ha recordat que Catalunya ha rebut 2.169,9 MEUR del fons extraordinari per la covid-19, i 1.538 MEUR per al desplegament d'inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.Entre altres xifres, ha destacat que més de 850.000 catalans s'han beneficiat de la pròrroga dels ERTO, que més de 65.000 persones han percebut l'ingrés mínim vital i que s'ha destinat 150 MEUR a la digitalització del sistema educatiu. També s'ha destinat 219 MEUR en infraestructures del Corredor Mediterrani, 300 MEUR en actuacions del Pla de Rodalies i 155,4 MEUR per a digitalitzar i descarbonitzar la mobilitat metropolitana, així com gairebé 69 MEUR a projectes de digitalització, entre altres inversions.Pel que fa a la pandèmia, ha recordat que s'han entregat més de 13,6 milions de dosis de la vacuna contra la covid-19 des de l'inici del pla de vacunació.