Aquest és el motiu perquè no has de plegar la mascareta FFP2 quan no l'utilitzis

Una experta apunta que aquesta mala pràctica la pot deixar inservible

Actualitzada 11/01/2022 a les 19:53

L'explosió de contagis de covid-19 amb la variant òmicron ha provocat que les mascaretes tornin a ser obligatòries al carrer a tot l'estat espanyol. Amb aquesta mesura, el debat de quina és la millor mascareta ha tornat a ser rellevant per a l'opinió pública. Experts i personal sanitari recomanen com la més útil és la FFP2, una bona protecció durant les hores de treball i al transport públic. Però una experta de la Universitat de Durtha, al Regne Unit, ha assenyalat que una mala pràctica del seu ús la pot deixar inservible.L'experta ha explicat al diari britànic The Guardian que «quan es col·loqui una mascareta FFP2, s'ha de modelar el clip al seu nas, no pessigar-lo. En cas contrari, l'aire s'escaparà pel pont del nas». El clip de fixació és molt important per garantir la protecció de la mascareta i una vegada modelat, no convé tocar-lo. Per aquesta raó, no s'ha de plegar quan algú se la tregui, perquè el farem malbé o li traurem la forma. L'experta també recomana «reutilitzar les mascaretes FFP2». L'ideal seria «tenir diverses per rotar-les»Però on les guardem mentre utilitzem les altres? La doctora Sandra Lopez-Leon ha recopilat també en el seu compte de Twitter diversos consells per a l'ús general de mascaretes com la FFP2.A banda dels consells obvis com no rentar-les o ruixar-les amb desinfectants o alcohol, també especifica on és millor guardar-les mentre es descontaminen i les rotem en l'ús diari: una bossa de paper. Almenys, això recomana el Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) estatunidenc.Altres experts també recomanen deixar-les en «un lloc sec on li passi l'aire». Recalca, a més, que «després de 40 hores comencen a perdre la seva capacitat de filtrar».