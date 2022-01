Vodafone comença a desplegar la seva xarxa 5G a Reus i Tarragona

La companyia ha començat a fer-ho a un centenar de municipis a tot l'Estat

Barcelona Barcelona, Calonge de Segarra, Castellbisbal, Esplugues de Llobregat, Esparraguera, Gavá, Mataró, Paret del Vallés, el Prat de Llobregat, Rajadell, La Roca del Vallés, Rubí, Sant Pere Sallavinera, Tagamanent, Terrasa, Vallirana i Vilanova i la Geltrú Girona Capmany, Garrigas, Massanes i Girona Lleida Castelldans, Montferrer i Castelbò i Lleida

Vodafone activa des d'avui els primers nodes de la seva xarxa 5G que utilitzen les freqüències situades en la banda de 700 MHz, amb les quals el senyal de la xarxa mòbil de cinquena generació aconseguirà una nova capa de cobertura capaç de cobrir grans extensions i penetrar en interiors.En total són 109 municipis situats en 30 províncies els primers a beneficiar-se de l'encesa de la banda 5G coneguda com n28. A la demarcació de Tarragona les ciutats de més de 50.000 habitants on ha començat el desplegament són Tarragona, Reus. Al mateix temps, però, la companyia ha posat en marxa la nova xarxa a diverses localitats més petites. En el cas tarragoní, les localitats són Tortosa, Altafulla i Rodonyà,a la comarca de l'Alt Camp.El desplegament de Vodafone continuarà durant tot l'any fins a aconseguir el 30% dels municipis amb aquest rang de població.Inclòs en aquest nou desplegament està l'actualització de nodes en algunes de les 25 grans ciutats on Vodafone ja havia desplegat la seva primera fase de 5G utilitzant la banda n78 a 3,5 GHz.A Catalunya el desplegament de Vodafone també es realitza a: