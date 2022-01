Un grup d'experts demana reduir de set a cinc dies les quarantenes per covid

Responsables sanitaris de Suïssa reclamen al govern del país aquesta mesura

Actualitzada 10/01/2022 a les 20:44

Responsables sanitaris de diferents cantons de Suïssa han demanat al Govern federal que es redueixi el període de quarantena per covid-19 de set a cinc dies, amb la finalitat de no paralitzar el país donat el fort augment de contagis associats en molts casos a la variant òmicron.La màxima responsable de salut a Zuric, Natalie Rickli, va afirmar en aquest sentit que només en aquest cantó podrien produir-se 40.000 nous casos al dia a la fi de gener, la qual cosa «paralitzaria la societat si no es prenen mesures sobre aquest tema», segons va assenyalar en declaracions citades avui pel portal de notícies Swissinfo.Els responsables sanitaris cantonals també van suggerir que no es posi en quarantena a aquelles persones que hagin tingut contacte estret amb malalts de covid-19, però que no mostrin símptomes després de 48 hores.A aquesta proposta es va sumar el president dels metges cantonals, Rudolf Hauri, qui va subratllar que els estudis indiquen que el període de contagi per òmicron és menor que el d'altres variants.Fins al divendres, unes 90.000 persones es trobaven en aïllament al país per covid-19 i 28.000 en quarantena per contacte estret amb malalts, segons l'Oficina Federal de Salut Pública.