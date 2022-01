Un estudi estima en 18.000 persones l'excés de mortalitat a Catalunya des de l'inici de pandèmia

Actualitzada 11/01/2022 a les 12:25

Un estudi estima en 18.000 persones l'excés de mortalitat a Catalunya des de l'inici de la pandèmia i en 19.000 a Madrid. L'anàlisi, elaborat per l'enginyer especialitzat en anàlisi de dades, Toni Santclement, assenyala que s'ha produït una sobrenotificació de morts per covid si es compara amb les xifres que es donen des de les administracions. Un fet que, tal com ha explicat aquest dimarts en una entrevista a RAC1, podria venir derivat del recompte, en què s'inclouen les persones mortes per covid, a aquelles defuncions de persones que tenien la covid en el moment de la defunció. En aquest sentit, assenyala que es tracta d'una característica que també es dona en altres punts, com França, Alemanya, o els països nòrdics.Per altre costat, Santclement es fixa en l'excés de mortalitat del conjunt de l'estat espanyol, que comptabilitza en 93.000, mentre que en dades oficials aquest se situa en 90.000. Un fet al qual no troba una explicació concreta, tot i que també sosté que no es tracta d'un gran biaix com, per exemple, el que hi ha en països com Rússia, on es calcula que hi ha un excés d'1 milió de persones, però només s'ha notificat un excés de 300.000.Finalment, l'estudi posa en valor que l'excés de mortalitat del 2021 no es troba lluny d'aquell registrat abans de la pandèmia de la covid-19, un fet que l'expert atribueix directament a la immunització de la població amb les vacunes. «El 2021 hem tingut pics de contagis molt més alts però, en proporció, hem tingut molts menys morts», ha assenyalat l'expert.