Transcriure automàticament les notes de veu, un dels canvis que WhatsApp introduirà enguany

L'aplicació de missatgeria també pretén crear «Comunitats» o poder reaccionar als missatges amb emoticones

Actualitzada 10/01/2022 a les 18:46

Fotos de perfil a les notificacions

WhatsApp ha estat una de les aplicacions de missatgeria més utilitzades i amb actualitzacions constants al llarg dels anys. Per aquest any, s'han preparat novetats centrades en la millora de la manera d'interactuar cada usuari. Encara que la data de llançament encara està per determinar, s'espera la seva arrivada en qualsevol moment d'aquest any.Entre les funcions que s'estan desenvolupant per poder llançar-se mundialment es troba l'opció de transcriure els audios. Per poder fer-ho, l'aplicació comptarà amb uns sistemes de veu integrats als telèfons, respectant la privacitat de cada usuari.D'altra banda, la versió beta d'aquesta aplicació va avançar que s'inclourien les fotos de perfil dels usuaris en les notificacions, es redissenyarien els perfils dels contactes guardats i s'afegiria una nova opció per poder realitzar recerques al xat.També s'està treballant en poder visualitzar els videos sense soroll i sense la necessitat de tenir el dispositiu amb el volumen silenciat. D'aquesta manera, es vol ajudar als usuaris en aquells moments que volen veure un video però no poden posar volum per tal de no molestar a ningú.Una altra funció prevista és la de poder reaccionar als missatges amb un emoticona d'una llista predefinida amb alguns clàssics, com ara el cor, el polze cap a dalt i cap a baix, entre d'altres.Pel que fa a la funció «Comunitats» es pretén oferir als administradors de grups més capacitats de gestió, fent que puguin publicar qualsevol contingut mentre que la resta de participants només puguin veure i accedir als enllaços que siguin enviats. Una de les característiques que aquesta funció tindrà és que quan un participant se'n va, ja no pugui accedir a tots els missatges.