Mor el president del Parlament Europeu, David Sassoli

Portava més de dues setmanes d'ingrés hospitalari a Itàlia per complicacions després d'una disfunció del sistema immunitari

Actualitzada 11/01/2022 a les 07:18

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha mort aquest dimarts als 65 anys després de més de dues setmanes d'ingrés hospitalari a Itàlia per complicacions després d'una disfunció del sistema immunitari, ha informat el seu portaveu, Roberto Cuillo.«El president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha mort a les 1.15 hores de l'11 de gener», ha anunciat Cuillo a la xarxa social Twitter. Qui ha precisat que el decés s'ha produït al Centre de Referència d'Oncologia (CRO) d'Aviano, a Itàlia, on estava hospitalitzat.El portaveu del polític italià ha afegit que «la data i el lloc del funeral es comunicaran les pròximes hores».Després de contraure una pneumònia el mes de setembre passat, Sassoli havia passat més de dos mesos recuperant-se al seu país natal i havia tornat recentment a l'activitat política quan el 26 de desembre passat va tornar a ingressar en un hospital italià per «complicacions serioses després d'una disfunció del sistema immunitari».El seu ingrés no es va fer públic fins aquest dilluns, quinze dies després, quan el portaveu va comunicar la cancel·lació de tots els seus actes públics.Després d'aquest anunci, les xarxes socials dels líders de les institucions europees i de diversos caps dels principals grups del Parlament Europeu, així com de la classe política italiana es van omplir de mostres de suport i afecte al president de l'Eurocambra.El socialdemòcrata italià, que abans d'entrar a la política va tenir una dilatada carrera periodística, va ser nomenat president del Parlament Europeu el juliol de 2019 i estava a la setmana final del seu mandat, ja que dimarts que ve l'Eurocambra triarà un nou president per haver arribat a l'equador d'aquesta legislatura (2019-2024).És la primera vegada a la història del Parlament Europeu que mor un president en exercici.Segons el reglament intern de l'Eurocambra, el vicepresident ha d'exercir primer com a president fins a l'elecció del successor.En aquest cas, la vicepresidenta primera és la maltesa Roberta Metsola, del Partit Popular Europeu, que ja era favorita per aconseguir el càrrec en la renovació de la cúpula de l'Eurocambra prevista per a la setmana que ve a Estrasburg (França).