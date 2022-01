Mitjà diu al TSJC que és més efectiu fer tests massius als concerts que tancar l'oci nocturn

Actualitzada 11/01/2022 a les 14:26

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha dit aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la Generalitat hauria d'haver pres mesures diferents per reduir els contagis de covid. Així, per exemple, veu més necessari i efectiu fer tests d'antígens massius als grans festivals o concerts de música que no pas reduir l'horari de l'oci nocturn, perquè, segons ell, no hi ha dades científiques que afirmin que la limitació d'horaris disminueix les interaccions o els contagis. També considera que no calia prohibir els espais a l'aire lliure dels locals d'oci nocturn.