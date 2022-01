La Comissió Salut Pública estudiarà dijous ampliar la tercera dosi a nous grups d'edat

També es contempla reduir l'interval entre aquest reforç i la segona dosi per sota dels sis mesos

La Comissió de Salut Pública estudiarà dijous la possibilitat d'ampliar la tercera dosi de la vacuna contra la covid, que actualment reben els majors de 40 anys, a nous grups d'edat, així com reduir l'interval entre aquest reforç i la segona dosi per sota dels sis mesos.L'òrgan compost pels directors generals del Ministeri de Sanitat i les comunitats, recorden a Efe fonts pròximes a la Comissió, porten abordant des de fa setmanes aquest debat per intententar frenar el tsunami desfermat per ómicron.Des del departament que dirigeix Carolina Darias s'ha traslladat a les comunitats la intenció de l'estratègia de vacunació de continuar obrint grups de població per a la tercera dosi, tal com es va fer en la primera fase de la campanya; la mateixa ministra ha defensat en reiterades ocasions l'èxit d'haver mantingut el criteri d'edat com a eix del pla.És el que es va fer el passat 16 de desembre, quan la Comissió de Salut Pública va decidir ampliar a les persones de més de 40 la dosi extra de la vacuna, fins llavors indicada per a majors de 60, sanitaris i sociosanitaris i vacunats amb AstraZeneca i Janssen independentment de la seva edat.Amb aquesta mateixa finalitat, els experts de la ponència de vacunes també analitzen la possibilitat d'anticipar de sis a tres mesos la tercera injecció contra la covid, en la línia del que també estan aplicant altres països europeus i com han reclamat diverses comunitats, com Galícia o Andalusia.Aquest interval de sis mesos entre dosis també s'aplica ara com ara als menors de 65 anys que hagin passat la infecció, encara que en el seu cas han d'haver transcorregut a més 4 setmanes des del diagnòstic.