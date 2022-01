La campanya de la renda del 2021 comença el 6 d'abril i acaba el 30 de juny

Es podrà fer per telèfon a partir del 5 de maig i presencialment a partir de l'1 de juny

Actualitzada 11/01/2022 a les 12:35

La campanya per presentar les declaracions de la renda i l'impost de patrimoni corresponents a l'exercici 2021 s'estendrà entre el 6 d'abril i el 30 de juny, segons el calendari disponible a la pàgina web de l'Agència Tributària.D'acord amb el calendari del contribuent, la campanya arrenca el 6 d'abril, quan es podran començar a presentar les declaracions d'IRPF i el patrimoni a través d'internet.Per presentar les declaracions per telèfon caldrà esperar el 5 de maig, mentre que la presentació a oficines començarà l'1 de juny.La campanya acaba el 30 de juny, darrer dia per presentar la declaració, llevat dels contribuents amb resultat a ingressar que vulguin domiciliar el resultat de la seva liquidació, que ho hauran de fer abans del 27 de juny.