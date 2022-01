Per això, Kluge ha recomanat l'ús de «mascaretes d'alta qualitat en interiors» i administrar la dosi de reforç de la vacuna «tan aviat com sigui possible». Igualment, l'OMS insta les autoritats a repartir test gratis de covid-19 entre la població. «Cal desplegar de forma més àmplia les proves ràpides de covid-19», ha defensat Kluge.Davant la possibilitat que les escoles no puguin mantenir les classes per manca de personal, l'OMS aconsella preparar l'aprenentatge en línia perquè els nens puguin continuar estudiant mentre no puguin assistir als centres presencialment.