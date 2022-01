L'OMS albira el final de la pandèmia però adverteix que arribaran més «obstacles»

El seu portaveu, David Nabarro, assegura que venen mesos «difícils» però la fi «és a la vista»

Actualitzada 10/01/2022 a les 18:48

El portaveu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la covid, David Nabarro, ha afirmat aquest dilluns que el coronavirus plantejarà una situació molt difícil durant els pròxims tres mesos «com a mínim», però que el final ja està «a la vista».Així ho ha afirmat a la cadena Sky News, en la qual ha lamentat que «estem fent una marató» però que actualment no es pot dir que estem al final. «Podem veure el final, però encara no hem arribat allí», ha advertit. «I hi haurà alguns obstacles abans que arribem allí (al final)», ha afegit.«No puc dir-te quant de greus seran (els obstacles), però com a mínim puc dir-te el que espero. En primer lloc, s'espera que aquest virus continuï evolucionant: tenim òmicron, però obtindrem més variants», ha exposat.Nabarro ha advertit que, en segon lloc, i atès que el virus està afectant a tothom, els serveis sanitaris de moltes parts del món estan «desbordats», mentre que els d'Europa occidental estan fent front a la sisena ona però amb dificultats.«I, en tercer lloc, és molt clar que no hi ha marge per a restriccions importants en cap país, especialment als països pobres. La gent ha de continuar anant a treballar i, per tant, hi ha algunes opcions molt difícils per als polítics en aquest moment. Serà difícil durant els pròxims tres mesos com a mínim», ha conclòs.