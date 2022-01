El preu de la llum per a aquest dimecres baixa un 7,6%

La franja més cara serà entre vuit i nou del vespre, amb 261,38 euros per MWh

Actualitzada 11/01/2022 a les 16:17

El preu de la llum per MWh per a aquest dimecres baixarà un 7,6%, fins als 206,13 euros, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). D'aquesta manera, continua per sobre els 200 euros en línia en les darreres jornades des que han acabat les festes de Nadal, tot i que dissabte es va situar en els 119,24 euros per MWh de mitjana. La franja més cara aquest dimecres serà entre vuit i nou del vespre, amb 261,38 euros per MWh, mentre que la més barata serà entre cinc de la matinada i les sis del matí, amb 178,33 euros per MWh. L'electricitat es pagarà aquest dimecres en el mercat majorista un 144,6% més cara que el 12 de gener del 2021.