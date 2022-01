El nou antiviral d'una farmacèutica espanyola que podria prevenir l'ingrés hospitalari per covid

Els estudis han constatat una disminució del 99 per cent de la càrrega viral al pulmó

Actualitzada 11/01/2022 a les 16:55

La farmacèutica espanyola PharmaMar ha assegurat aquest dimarts que els assajos realitzats fins ara amb plitidepsina, 'in vitro' i en pacients, estan obtenint bons resultats enfront la covid-19 en totes les seves variants.La farmacèutica ha publicat els resultats finals d'un estudi sobre l'activitat 'in vitro' de la plitidepsina, un fàrmac antitumoral, enfront de les principals variants del SARS-CoV-2, inclosa la més recent, la Ómicron.Segons l'estudi, dirigit pel catedràtic de Microbiologia de l'Escola de Medicina Icahn de l'Hospital Monte Sinaí, a Nova York, Adolfo García-Sastre, i publicat a la revista Life Science Alliance, plitidepsina ha demostrat tenir «una potent activitat antiviral en totes les variants a concentracions baixíssimes amb un índex terapèutic 'in vitro' positiu».Els estudis de laboratori 'in vivo' també han demostrat que el fàrmac es distribueix preferentment cap al teixit pulmonar, un dels òrgans més afectats en pacients amb covid-19, precisa la nota de la farmacèutica.Segons PharmaMar, els seus estudis han constatat una disminució del 99 per cent de la càrrega viral al pulmó dels animals tractats amb plitidepsina.A més, el mateix article informa de la revisió de les dades d'un assaig clínic (APLICOV-PC) en fase I-II realitzat amb pacients que requereixen ingrés hospitalari i els resultats del qual han demostrat la seguretat del fàrmac i la seva eficàcia clínica.Per aquest estudi es van reclutar 45 pacients, dels quals el 86,7% tenien malaltia moderada o severa; 41 pacients (el 91%) tenien pneumònia, 32 d'ells (un 71% de la mostra global) amb pneumònia bilateral.«Destaquen les dades observades en 23 pacients amb malaltia moderada, dels quals el 74% van rebre l'alta hospitalària en la primera setmana de tractament», destaca la companyia.Per PharmaMar, aquests resultats justifiquen la posada en marxa d'un assaig clínic de fase III, per al qual ja s'estan reclutant pacients en 17 hospitals d'Espanya i en altres 9 països, principalment a Europa i Amèrica.«Cal ressaltar que les dades clíniques es corresponen amb els preclínics, suggerint un benefici en l'administració de plitidepsina a pacients amb covid-19, i que, en models preclínics, plitidepsina té activitat antiviral potent no només per al SARS-CoV-2 i les seves variants, incloses Delta i Ómicron, sinó també contra altres coronavirus», ha conclòs García-Sastre.