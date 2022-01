Vox, Cs i PPC critiquen que no es pugui respondre en castellà en un concurs en català de TV3

Polèmica per l'edició infantil del programa presentat per Llucià Ferrer 'Atrapa'm si pots'

Actualitzada 10/01/2022 a les 11:41

Vox, Cs i PPC han carregat contra el presentador del programa Atrapa'm si pots de TV3, Llucià Ferrer, que va dir a una concursant que havia de respondre la pregunta en català. En l'edició infantil emesa aquest diumenge al vespre, una de les participants havia de dir de quin cereal està feta la pasta italiana més tradicional. A la concursant només li sortia la resposta en castellà (trigo) però no en català (blat). Davant d'aquesta situació, la nena va preguntar si la podia dir en castellà però el presentador va dir que no: «Aquí, això sí que no, perquè és un concurs de TV3 en català i hem de respondre en català», l'hi va dir. «Em sap greu, però no te la puc donar per bona», va afegir Ferrer.