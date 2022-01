El programa preveu donar resposta a part de la demanda de perfils professionals que hi ha al mercat laboral

El servei d'ocupació de la Generalitat, el SOC, i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya han llançat un nou programa de formació professional a l'àmbit digital, l'atenció a les persones i l'economia verda que busca beneficiar uns 4.000 treballadors.Batejat com a +Talent CAT i dotat amb 15 milions d'euros per part del SOC, el programa preveu donar resposta a part de la demanda de perfils professionals que hi ha al mercat laboral.El Departament d'Empresa ha destacat, en un comunicat, que la iniciativa s'adreça principalment a persones amb un nivell de formació professional superior o universitari que busquen especialitzar-se o reorientar el seu perfil cap a sectors de més futur.Tot i que s'espera que beneficiï especialment persones desocupades, el programa permetrà la participació d'un 30% de persones ja ocupades.Els àmbits de formació són l'atenció a les persones (acollida d'immigrants, coordinació de centres sociosanitaris, entorns digitals, gestió dempreses i serveis datenció a domicili), el sector digital (consultor CRM, analista de dades massives, ciberseguretat) i la economia verda (producció i aplicacions bioenergètiques, sistemes fotovoltaics o sistemes de mobilitat urbana o vehicle elèctric).El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions, a què poden optar centres de formació, universitats i acadèmies acreditades, comença aquest dilluns i finalitzarà el 28 de gener. La formació, que estarà subvencionada al cent per cent per als treballadors, haurà d'estar finalitzada com a màxim el 30 de novembre.