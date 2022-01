Pfizer diu que tindrà llesta al març una nova vacuna contra la variant ómicron

El màxim executiu de Pfizer ha explicat que la nova versió continuaria oferint protecció davant altres variants

Actualitzada 10/01/2022 a les 16:57

La farmacèutica estatunidenca Pfizer ha assegurat aquest dilluns que espera tenir al març una nova vacuna contra la covid-19 que millori la protecció contra la variant ómicron.El conseller delegat de Pfizer, Albert Bourla, ha explicat que encara no queda clar si aquest nou producte serà necessari, però ha dit que la seva empresa ja està començant a fabricar les primeres dosis atès que alguns països volen disposar d'elles com més aviat millor.«L'esperança és que aconseguim quelcom que tingui una protecció molt millor, en particular contra les infeccions, perquè la protecció contra hospitalitzacions i malaltia greu ara mateix és raonable amb les vacunes actuals, sempre que s'hagi administrat la tercera dosi», ha dit Bourla al canal de televisió CNBC.El màxim executiu de Pfizer ha explicat que la nova versió busca una major immunitat davant ómicron, però continuaria oferint protecció davant altres variants.Encara que el producte estarà llest al març, Bourla ha deixat clar que encara no sap si serà necessària la seva utilització, uns dubtes que va estendre a l'ús d'una quarta dosi de la vacuna actual, que ja han començat a provar països com Israel.«No sé si hi ha necessitat d'una quarta dosi de reforç, però s'ha de provar. Nosaltres farem experiments», ha dit.Mentrestant, la companyia Moderna espera tenir disponible per a la pròxima tardor una nova dosi de reforç de la seva vacuna dissenyada de manera específica per combatre la variant ómicron, segons ha dit aquest dilluns el seu conseller delegat, Stephane Bancel, també entrevistat per CNBC.Bancel ha explicat que l'empresa està en converses amb les autoritats sanitàries de tot el món per decidir la millor estratègia de cara a administrar aquesta possible dosi a la tardor de l'hemisferi nord.«Hi ha discussions diàriament. Volem estar llestos amb el millor producte possible per a la tardor de 2022», ha recalcat l'executiu.Al desembre, quan va anunciar que començaven estudis clínics a l'inici del 2022 per a la nova dosi de reforç, Moderna ja va advertir que, en cas que aquests anessin reeixits, encara farien falta mesos perquè el producte estigués disponible.La firma biotecnològica, no obstant això, ja ha tancat acords amb països com el Regne Unit, Corea del Sud o Suïssa per valor d'uns 18.500 milions de dòlars.Bancel ha dit avui que Moderna té capacitat per proveir entre dues mil i tres mil milions de dosis de reforç enguany i ha assegurat que les dificultats ja no són el volum de producció, sinó més aviat la distribució, especialment als països en vies de desenvolupament.En aquest sentit, l'executiu ha dit que durant el novembre passat la seva companyia va tenir diàriament entre 50 i 100 milions de dosis esperant per a ser enviades a nacions de baixos ingressos.Moderna ja havia avançat el mes passat que començaria a treballar en l'adaptació del seu producte a la nova variant ómicron, que està contagiant a moltes persones vacunades.Segons els estudis, les vacunes continuen reduint de forma molt important la possibilitat de patir un cas sever, una protecció que encara molt major en el cas de les persones que han rebut recentment una dosi de reforç.