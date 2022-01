Netflix vol acabar d'una vegada per totes amb els comptes entre no convivents

Són molt els usuaris que en comptes de pagar el preu íntegre d'usuari el divideixen entre diverses persones

Actualitzada 10/01/2022 a les 15:40

Netflix és el servei de streaming amb més èxit del món, tot i que el preu de la quota mensual del servei és superior al dels seus competidors (17,99 euros pels usuaris Premium), la plataforma vol posar fi a una de les pràctiques més esteses: compartir el compte amb persones no convivents.Són molt els usuaris que en comptes de pagar el preu íntegre d'usuari, el divideixen entre diverses persones que no viuen sota el mateix sostre. Això, evidentment, fa perdre diners a Netflix, que ha decidit acabar amb aquest 'problema'. L'any passat ja ho va intentar, els usuaris rebien un missatge quan obrien la plataforma en la qual demanava un codi de verificació del compte per continuar gaudint del servei. Era fàcil fer 'trampa', ja que només calia demanar al propietari titular del compte el número i introduir-lo.Ara Netflix o ha tornat a fer, són molts els usuaris que han alertat a través de les xarxes socials que han rebut un avís demanat aquest codi, com l'any passat. Arriba doncs l'hora de passar comptes: que els administradors puguin posar al dia el pagament a aquelles persones que s'escaquegen de pagar cada mes.