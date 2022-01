El producte suma més d'11.000 unitats venudes al dia

Actualitzada 10/01/2022 a les 16:24

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha recuperat el gel de bany de vainilla Deliplus als lineals, després de les peticions que han fet els clients a les botigues, per telèfon i a través de les xarxes socials.A tota la cadena ja es venen més d'11.000 unitats diàries d'aquest gel de vainilla, apte per a tot tipus de pells, que aporta nutrició i vitamina E amb l'agradable perfum d'aquesta planta aromàtica.El proveïdor Totaler Laboratorios Maverick elabora aquesta varietat per a la higiene corporal a les seves instal·lacions d'Ulldecona.