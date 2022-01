La Intersindical reclama al govern espanyol que concedeixi la baixa laboral per cuidar els fills amb covid

El sindicat considera «inajornable» la creació d'aquesta mesura arran dels canvis a les quarantenes escolars

La Intersindical ha reclamat aquest dilluns al govern espanyol que concedeixi la baixa laboral als pares que hagin de cuidar dels fills amb covid. El sindicat critica que l'executiu de Pedro Sánchez es fes enrere fa un any i mig quan es va plantejar aquesta baixa laboral i considera que la seva creació és «inajornable» arran de les modificacions de les quarantenes escolars. «Els darrers canvis justifiquen encara més aquesta mesura ja que, des d'ara, es tracta d'una baixa a què optarien moltes menys persones, en reduir-se les casuístiques que porten un infant a haver-se de confinar», ha recordat la Intersindical, que apunta que l'impacte econòmic i en despesa pública «també es redueix enormement».En paral·lel, el sindicat afirma que aquesta baixa laboral faria que es deixés de discriminar els treballadors vacunats, ja que aquells que no ho estan sí que tenen dret a baixa laboral com a contacte estret, en cas que sigui la seva filla o fill qui s'hagi contagiat. «En un moment en què cal avançar cap a la vacunació plena, no es poden oferir incentius contraris a aquest objectiu», ha apuntat la Intersindical, que igualment ha recordat que hi ha moltes famílies que no es poden permetre pagar una cuidadora o fer teletreball. «Massa sovint l'única alternativa és gastar dies de vacances, jugar-se la pèrdua de la feina o deixar l'alumne confinat a cura de persones grans, les més vulnerables davant una possible infecció de covid», ha enumerat el sindicat.«Per tot plegat lamentem que el govern espanyol menyspreï conscientment el patiment que això suposa a tants treballadors i reclamem que s'habiliti una baixa laboral per resoldre l'anomalia», ha conclòs la Intersindical.