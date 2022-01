Els pares i mares veuen amb bons ulls el retorn dels infants a les aules

Discrepàncies en la quarantena

És el cas de la Victòria, que aquest matí ha portat la seva filla a l'Escola de les Aigües de Barcelona. Durant les darreres setmanes admet que els ha arribat molta informació al respecte i admet que en algun moment determinat van tenir certa por perquè no sabien què passaria. Finalment, els centres han obert amb normalitat, un fet que ha descrit com «la millor decisió».En la mateixa línia s'ha expressat en Jordi, un pare de la mateixa escola que ha recordat que compaginar la vida laboral, amb les tasques de casa i els infants a casa, no és una tasca senzilla per a les famílies. També ha apuntat que la situació derivada de la covid és diferent en cada escola i municipi. En el seu cas concret ha celebrat que no hagin tingut cap símptoma, ni s'hagin trobat malament. «A l'escola estan millor», ha conclòs.Pel que fa a la Clàudia, ha remarcat que els infants estiguin en un «entorn controlat», subratllant que els centres prenen totes les mesures de seguretat i precaució necessàries. «Mentre tot es faci amb criteri, és bo que es retrobin amb els seus amics i que puguin retornar a les seves rutines», ha opinat. De fet, ha explicat que en el seu cas miren de no caure en un estat de «paranoia». «Mirem d'anar amb compte, sortir amb mascareta, mantenir la distància i cuidar-nos, però no és qüestió de tornar-nos bojos», ha assenyalat.També ho veu de la mateixa forma en Cèsar, pare d'un infant de la mateixa escola. «Hem passat les festes bé, no hem emmalaltit, i a no ser que hi hagi un brot molt greu està bé que tornin a l'escola», ha dit. En aquest sentit, ha insistit que «si pel que sigui ho agafen» serà una forma més «d'immunitzar-se», afegint que en el cas dels infants i joves, estan més sans que no pas els adults i tenen «més defenses».El canvi de les quarantenes als centres educatius proposat per la Comissió de Salut Pública - que estableix que una aula només s'haurà de confinar si detecta cinc o més casos positius o una afectació del 20% o més – divideix també els progenitors. Mentre uns ho veuen correcte, d'altres creuen que no els aporta prou «seguretat».La Victòria ho veu «bé», recordant que ara que s'ha avançat en la vacunació infantil pot ser un bon moment per «rebaixar una mica les restriccions», com per exemple amb aquesta directriu. De fet, ha recordat que «no hi sol haver més d'un cas a cada classe» i que es pot «compaginar bé la mesura» si es fa de forma adequada.També n'ha parlat en Jean Piero, pare d'una de les alumnes del centre barceloní, que ha reivindicat les millores que ha aportat l'augment de persones vacunades. «Jo ho trobo bé, si la vacuna serveix per a alguna cosa, aquest escenari hauria de ser el normal. Si són més de cinc entenc que no puguin estar a classe, però si són menys ho veig factible», ha argumentat.D'altra banda, hi ha qui no ho acaba de veure clar, com la Clàudia, que creu que no s'ha d'anar tampoc «a l'altre extrem». «Cinc ja és un brot, cadascú farà el possible per aïllar-se, però crec que és un nombre important per una classe de vint nens», ha opinat.