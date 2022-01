El govern regularà el preu dels tests d'antígens i comprarà 344.000 dosis d'antivirals de Pfizer al gener

Sánchez també ha explicat que el govern espanyol treballa en un canvi en el tractament de la covid-19 per començar a vigilar l'evolució de la malaltia com es fa amb la grip. És a dir, tal com avança El País, deixar de comptar cada cas i sense fer proves davant tota aparició de símptomes.El cap de l'executiu espanyol ha dit que «amb precaució» i «a poc a poc» anar obrint el debat en l'àmbit europeu i a escala tècnica per «començar a avaluar la malaltia amb paràmetres diferents de com s'ha fet fins ara», ja que «es donen les condicions». Sánchez ha subratllat el descens de la letalitat en relació amb la primera onada.