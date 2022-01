Campins veu «imprudent» retirar quarantenes a l'escola i creu necessari mantenir les restriccions

Actualitzada 10/01/2022 a les 12:09

La presidenta del Comitè Científic Assessor per la covid, Magda Campins, veu «una mica imprudent» retirar les quarantenes a infantil i primària si no s'arriba a 5 contagis a l'aula. En declaracions a RAC1, ha defensat mantenir les escoles obertes i plantejar el debat de les quarantenes però ha afegit que eliminar-les en plena sisena onada i després del Nadal pot incrementar transmissibilitat. D'altra banda, ha valorat que les restriccions vigents a Catalunya «han vingut per quedar-se un temps» i ha augurat que serà necessari mantenir-les «unes quantes setmanes més», fins que s'observi l'impacte en hospitalitzacions. Diversos experts valoren que es planegi la gestió de la fase menys greu de la pandèmia però alerten que no s'hi ha arribat.