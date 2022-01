La llista d'activitats i llocs on és més probable contagiar-se de Covid

Un estudi dut a terme al Regne Unit revela la resposta

Actualitzada 09/01/2022 a les 20:30

Les dades

Compres: 2,18%

Practicar un esport a l'aire lliure: 1,36%

Usant un autobús: 1.31%

Menjar en un restaurant o cafeteria: 1,29%

Usar el transport públic més d'una vegada a la setmana: 1,28%

Anar a un pub, bar o club: 1,28%

Anar a una festa: 1,27%

Anar a un gimnàs o practicar esports d'interior: 1,27%

Sortir de casa per a treballar: 1,2%

Usar un taxi: 1,19%

Utilitzar un tren o tramvia: 1,18%

Des de fa ja gairebé dos anys el planeta intenta conviure amb el coronavirus i fer una vida més o menys normal, però la variant òmicron ha tornat a impulsar les xifres de contagis.Ara, un estudi dut a terme al Regne Unit tracta d'esbrinar quins són els llocs on és més probable contagiar-se. La investigació, encara no revisada per parells, s'ha basat en les activitats diàries de 10.000 persones.Entre les seves conclusions, expliquen que fer la compra de la setmana és l'activitat on es corre més risc de contreure el virus, seguida de practicar esports a l'aire lliure.També destaquen les visites a bars, restaurants i l'ús del transport públic com a activitats que comportaven un major risc de contreure el virus.L'estudi va concloure que anar de compres una vegada a la setmana significava que les persones tenien gairebé 2,2 vegades més probabilitats de contreure el virus. Anar a un pub, restaurant i usar el transport públic significava que les persones tenien 1,3 vegades més probabilitats de donar positiu en la prova de Covid entre setembre i novembre de l'any passat. L'esport a l'aire lliure comportava un nivell de risc del 1,36%.Com era d'esperar, aquells que havien de sortir de casa per a anar a treballar tenien més probabilitats de contreure la Covid-19 que aquells que no ho feien.Segons l'estudi, anomenat Virus Watch, les activitats que comportaven el major risc d'infecció van ser:No obstant això, no hi ha dades sobre l'arriscat que era anar a teatres, cinemes, concerts o esdeveniments esportius. El mateix ocorria amb anar a perruqueries, barbers, salons de manicura o salons de bellesa.Les dades es van recopilar abans que la variant òmicron comencés a arrasar al Regne Unit al desembre.