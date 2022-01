El preu de la llum torna a superar els 200 euros per MWh i marca l'import més alt del 2022

El preu de la llum a l'Estat tornarà a superar els 200 euros per MWh amb la fi de les vacances de Nadal. Aquest dilluns, l'electricitat al mercat majorista es pagarà a un preu mitjà de 217,26 euros per MWh, un 82,2% més que aquest diumenge (119,24 euros per MWh).A més, es tracta de l'import més alt del 2022, un rècord que fins ara ostentava el 7 de gener, quan el preu del MWh es va situar en els 215,86 euros, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). La franja més cara per encendre electrodomèstics serà de set a vuit del vespre, quan el preu del MWh serà de 294,98 euros, mentre que la més barata serà de dues a tres de la matinada, quan el MWh es pagarà a 158,7 euros.