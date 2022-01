Creix la pressió hospitalària i descendeixen lleugerament les dades epidemiològiques a la Província de Tarragona

El nombre de nous contagis continua sent molt alt tot i que no es notifica cap defunció

Actualitzada 09/01/2022 a les 10:40

La situació a Catalunya

La sisena onada de la Covid-19, dominada per la variant òmicron, segueix colpejant la Província de Tarragona, així com la resta del país, amb molta duresa. Segons dades proporcionades pel Departament de Salut de la Generalitat, ahir van ser 1.617 els nous positius a les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.Concretament 1214 nous contagis a les comarques tarragonines i 403 a l'Ebre.La pressió hospitalària també augmenta i ja són 114 els pacients ingressats a planta (cinc més que ahir) i 30 els ingressats a la Unitat de Cures Intensives (un més que ahir) al Camp de Tarragona. L'Ebre augmenta en un el nombre d'ingressats a planta, ara en son 40, i decreix, també en un, el nombre d'ingressats a l'UCI, que en són 11.El punt positiu el porten les dades epistemològiques: tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del virus (Rt) disminueixen lleugerament a tota la província. El risc de rebrot cau 41 punts per situar-se als 3.587 al Camp de Tarragona, i decreix també en 107 punts a les Terres de l'Ebre per situar-se en 3.881. Per la seva part la velocitat de propagació del virus (Rt) es situa en 1,28 al Camp de Tarragona (-0,09) i en 1,23 a l'Ebre (-0,1).Finalment pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona 495.505 tenen la primera dosi, 434.943 la segona i les terceres dosis s'han posat a 175.584 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.116 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 130.156 amb la segona i 57.508 amb la tercera.Els hospitals han sumat en les últimes hores 141 pacients més ingressats i han tornat a superar els 2.000, amb un total de 2.118. A més, les UCI ja han arribat als 500 crítics, amb un més respecte al balanç de fa 24 hores. El Departament de Salut ha declarat 13.882 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.409.131. No s'ha notificat cap més mort i la xifra total es manté en 24.791. El risc de rebrot puja a 4.099 (+24) i l'Rt baixa a 1,18, quatre centèsimes menys. El 26,54% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.479,84 a 3.562,76. La incidència a 7 dies també creix, de 1.658,81 a 1.903,95.