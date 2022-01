Almenys 19 morts en un incendi a Nova York, segons mitjans locals

Segons el diari New York Post i la televisió ABC7, que citen a fonts policials, entre les víctimes mortals hi ha nou nens.

Actualitzada 09/01/2022 a les 21:45

Un incendi registrat aquest diumenge en un edifici d'habitatges del districte novaiorquès del Bronx ha deixat almenys 19 morts, segons mitjans locals, una informació encara no feta oficial per les autoritats, que sí han avançat que esperen diversos morts.Segons el diari New York Post i la televisió ABC7, que citen a fonts policials, entre les 19 víctimes mortals hi ha nou nens.El cap del Departament de Bombers de Nova York, Dan Nigro, ha dit als periodistes que hi ha almenys 63 ferits i que es preveuen diversos morts, mentre que l'alcalde de la ciutat, Eric Adams, ha assegurat que el d'avui és un dels incendis més devastadors en la història recent de Nova York.«Les xifres són horribles», ha dit Adams en una conferència de premsa en el lloc dels fets.El foc es va declarar en un dúplex situat en el segon dels 19 pisos de l'edifici i el fum es va estendre molt ràpidament per tot l'immoble d'una manera molt poc habitual, segons ha explicat el cap de bombers.Nigro va assegurar que els equips de rescat han trobat víctimes en tots els pisos, en la seva majoria com a resultat de la inhalació de fums, moltes d'elles en estat molt greu i que han estat traslladades a diversos hospitals.Més de 200 efectius han participat en les tasques d'extinció del foc, l'origen del qual es desconeix, segons el Departament de Bombers de la ciutat (FDNY).En imatges distribuïdes per diversos mitjans i a les xarxes socials es pot veure a multitud de persones, inclosos nens, sent atesos pels equips d'emergències.