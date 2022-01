1.302 donacions de sang arreu de Catalunya en la primera jornada de la Marató de Donants del 2022

La primera jornada de la Marató de Donants de Sang de Catalunya s'ha tancat amb 1.302 donacions, un 15% menys del que el Banc de Sang i de Teixits havia previst per tal d'arribar a les 10.000 en una setmana. L'esdeveniment continua aquest diumenge en diferents punts i s'allargarà fins al 15 de gener en diversos pobles i ciutats que es poden consultar al web ' donarsang.gencat.cat '. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir donacions per remuntar les reserves de sang després del Nadal i compensar totes les persones que no poden donar-ne a causa de l'onada de covid-19.