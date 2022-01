Una nova anàlisi de sang detecta càncer en persones amb símptomes que solen passar desapercebuts

Investigadors d'Oxford han creat una prova en sang amb èxit en la detecció del càncer basada en la ressonància magnètica nuclear (RMN) metabolòmica

La detecció precoç del càncer és un dels factors que més influeixen en la seva possible curació. Per això, avanços com el que acaba de presentar un grup d'investigadors d'Oxford són decisius. En aquest cas, aquests científics han desenvolupat amb èxit un nou test de detecció de càncer en persones amb símptomes inespecífics, com poden ser la pèrdua de pes i la fatiga. La prova, a més, és molt senzilla: una anàlisi de sang.Es tracta de la primera anàlisi de sang per a la detecció del càncer que determina també l'estadi metastàtic sense conèixer prèviament l'origen del càncer. És a dir, si la malaltia està localitzada o és metastàtica.Els resultats de l'èxit de la prova es van publicar aquesta setmana en el diari científic Clinical Cancer Research. En la publicació s'explica com els investigadors d'Oxford van analitzar les mostres de sang de 300 pacients amb símptomes inespecífics de càncer mitjançant una tècnica denominada ressonància magnètica nuclear (RMN) metabolòmica.A diferència d'altres anàlisis de sang per al diagnòstic de càncer, els quals analitzen materials genètics dels tumors, la nova prova basada en la tècnica de RMN utilitza camps magnètics i ones radials per a analitzar els nivells en sang de metabòlits (qualsevol molècula utilitzada o produïda durant el metabolisme). Aquestes dades s'utilitzen com biomarcadors per a distingir diferents estats de càncer.«Les cèl·lules cancerígenes tenen petjades metabòliques úniques a causa dels seus processos metabòlics diferents. Ara estem començant a entendre com els metabòlits produïts per tumors poden ser utilitzats com biomarcadors per a detectar càncer amb exactitud», explica el doctor James Larkin, un dels autors de l'estudi, en declaracions recollides per 'Medscape'.L'anàlisi de sang basat en la RMN metabolòmica va detectar correctament la presència de tumors en 19 dels 20 pacients amb càncer que van formar part de l'estudi. També va identificar la malaltia metastásica en aquests pacients amb una precisió del 94%.Els autors de l'estudi assenyalen que aquesta nova prova necessitarà ser experimentada amb una mostra major de pacients, amb la finalitat de confirmar els resultats i la utilitat del test en un context clínic més ampli.Això sí, la tècnica es postula com una prova ràpida i prometedora per a la detecció del càncer abans de l'aplicació de diagnòstics convencionals per imatge.