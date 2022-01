Un expert adverteix del que passarà a Espanya aquest mes de gener

Rafael Bengoa ha qualificat aquest gener com «el pitjor mes» i adverteix «posarem a prova tant el món educatiu com el de la sanitat»

Actualitzada 08/01/2022 a les 17:04

La sisena ona de coronavirus continua en ascens a Espanya, encoratjada per l'expansió de la variant òmicron, i sense que el nombre de contagis hagi tocat sostre. Aquesta situació preocupa enormement els experts, que ja han qualificat aquest gener com «el pitjor mes» quant al nombre de casos.Rafael Bengoa, un dels majors experts en salut pública i exasesor de l'OMS, ha advertit que els sistemes educatiu i sanitari es veuran «bastant desbordats» per l'increment dels contagis. En una entrevista en el telenotícies de TVE, Bengoa ha opinat que li «sembla assenyada» la recomanació duta a terme per Sanitat per al retorn a les aules, i ha reiterat que el major risc de contagi fins avui és «continuar subestimant òmicron».Encara que aquesta variant sigui menys severa quan un enmalalteix, ha indicat l'expert, «hi ha dues cares de la moneda».«És una variant que es transmet molt fàcilment i, per tant, no cal basar-se només en el concepte de menys severitat, perquè hi ha moltíssimes persones infectades, i això ens ha portat a 880 morts els últims dies», ha exposat Bengoa.El també exconseller basc de Sanitat i exasesor d'Obama ha insistit que els interiors continuen sent l'entorn de major risc a l'hora de provocar contagis: «Sabem que amb delta, els interiors són vint vegades més infecciosos que els exteriors, amb òmicron això haurà augmentat».Segons Rafael Bengoa, «els riscos continuen estant als interiors, en persones sense màscares i persones no vacunades», ha assegurat.Així mateix, Bengoa ha vaticinat que «de la mateixa forma que els col·legis es veuran bastant desbordats al gener, el sistema de salut també. Ja des de fa dues setmanes o tres, però ara al gener crec que serà el pitjor mes de la seva història. Posarem a prova tant el món educatiu com el de la sanitat», ha dit.En aquest sentit el exasesor sanitari ha recordat que «el món de la sanitat també és el motor econòmic, hi hauria un caos absolut si el sistema sanitari s'enfonsa, hi hauria un caos econòmic. Per tant, cal protegir l'atenció primària, els hospitals i tot el sistema de salut en general», ha sentenciat.Finalment, Bengoa s'ha mostrat optimista amb el 2022 en assegurar que «enguany serà millor que l'anterior. Aquest ja va ser millor que el primer. Les coses apunten bé, hi haurà moltes persones immunitzades per vacunes o per infeccions». Després d'aquesta sisena gran ona, l'expert creu que el virus seguirà present al món i «assistirem a petites ones», conclou.