Quin tipus d'immunitat és més efectiva davant òmicron: El contagi, o les vacunes?

Un estudi dut a terme per científics del Centre de Recerca de Virus de la Universitat de Glasgow en té la resposta

Actualitzada 08/01/2022 a les 19:19

La variant ómicron del coronavirus ha donat un nou impuls a la pandèmia que arrasa el planeta des de finals de 2019 i la ciència treballa per a conèixer millor una variant que ha aparegut quan el procés de vacunació estava molt avançat en tot el planeta.Però ara sorgeixen dubtes: qui té major immunitat davant la variant òmicron? Els contagiats o els vacunats? Un recent estudi tracta de donar resposta a aquestes preguntes.Tal com recull Redacción Médica, l'estudi ha estat dut a terme per científics del Centre de Recerca de Virus de la Universitat de Glasgow, a Escòcia.Segons els resultats preliminars de la investigació, les persones que han passat la Covid-19 tenen més protecció que aquelles que compten amb dues dosis, però si rebessin una vacuna de reforç, la seva protecció augmentaria més.No obstant això, no tindrien major protecció que les persones amb tres dosis. Segons l'estudi, el nivell de protecció després d'una infecció prèvia és del 53,2% per a òmicron i 88,7% per a delta. «Aquest nivell de protecció és major que l'atorgat per dues dosis de vacuna, però no aconsegueix els nivells de protecció de les persones sense infecció natural i que hagin rebut la tercera dosi», diuen els investigadors.«Òmicron exhibeix canvis antigènics i biològics significatius que sustenten l'evasió immune i hipertransmisibilitat i podria afectar la patogènia i la gravetat clínica de la malaltia», diuen els investigadors.