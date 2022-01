Quant dura cada símptoma d'òmicron: la tos, els mocs...

Un nou estudi dut a terme a Noruega ha analitzat els símptomes i la seva duració en aquesta variant

Actualitzada 08/01/2022 a les 20:35

La variant òmicron ja és la dominant a tot el món, sobretot per la seva poderosa capacitat de reproducció. Però malgrat ser tan contagiosa, els seus símptomes semblen ser més lleus que els d'altres variants.Un nou estudi dut a terme a Noruega ha analitzat quins són els símptomes d'aquesta variant i quant duren. La investigació, tal com recull Redacción Mèdica, va tenir lloc entre els 80 contagiats d'un brot que va tenir lloc en una festa al país nòrdic.Les dades preliminars demostren que els símptomes més comuns són la tos i la secreció nasal. La durada mitjana dels símptomes és de quatre dies, amb un interval d'entre dos i cinc dies.Aquests són la resta de símptomes i la seva durada:- Fatiga, al 74% dels positius, durada mitjana: 4 dies.- Mal de coll, al 72% dels positius, durada mitjana: 3 dies.- Mal de cap, al 68% dels positius, durada mitjana: 2 dies.- Dolor muscular, al 58% dels positius, durada mitjana: 2,5 dies.- Febre, al 54% dels positius, durada mitjana: 2 dies.- Estornuts, al 43% dels positius, durada mitjana: 3 dies.- Apetit reduït, al 33% dels positius, durada mitjana: 3 dies.- Sabor reduït, al 23% dels casos, durada mitjana: 2,5 dies.- Dificultat per a olorar, al 12% dels positius, durada mitjana: 3 dies.- Respiració forta, al 12% de casos, durada mitjana de 2,5 dies.- Dolor abdominal, al 6% dels casos, durada mitjana de 2 dies.Els individus analitzats tenien una mitjana de 39 anys i tots tenien la pauta completa de vacunació. «Quan se'ls va demanar que qualifiquessin la gravetat dels símptomes en una escala d'1 (sense símptomes) a 5 (símptomes significatius), el 42% va informar símptomes de nivell 3, mentre que l'11% va informar símptomes de nivell 4.»A més, cap dels casos va requerir hospitalització fins a passades tres setmanes.