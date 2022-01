L'important avís d'experts sobre les mascaretes quirúrgiques i òmicron

Per a José Luis Jiménez les mascaretes quirúrgiques ja no són prou per a un virus en l'aire que es transmet tan ràpid

Actualitzada 08/01/2022 a les 17:55

It is not that surgical masks "don't work." Any mask filters some, any mask is better than no mask.



But surgical masks are NO LONGER ENOUGH for an airborne virus that's transmitting as fast or faster than any virus known to mankind.



We need #N95forAll #FFP2forAll https://t.co/KoWyGnF0W9 — Prof. Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) December 29, 2021

Recomendación Ómicron



✅Sólo FFP2 ó FFP3, a poder ser con ajuste trasnuca



Son cómodas, se respira bien con ellas y ajustan bien.



✅ Si quieren ahorrar, una elastomérica cuesta 20 euros aprox y dura años. Sus filtros son baratos y se cambian cada mes, o más. Ajuste perfecto. — María Gallego Blanco (@mariagallegobl) January 1, 2022

La rapidesa de la propagació de la variant òmicron està suposant tot un desafiament per als governs i la ciutadania a tot el món. La força d'aquesta variant és tan gran que fins cal replantejar-se l'ús d'un element tan comú en les nostres vides com és la mascareta.Alguns experts estan advertint que les mascaretes quirúrgiques no són suficients per a combatre aquest variant. És el cas de José Luis Jiménez, professor de la Universitat de Colorado, als EUA, que a través del seu compte de Twitter ha advertit d'això.«No és que les mascaretes quirúrgiques 'no funcionin'. Qualsevol mascareta filtra alguna cosa, qualsevol mascareta és millor que cap», va dir Jiménez. «Però les mascaretes quirúrgiques JA NO SÓN SUFICIENTS per a un virus en l'aire que es transmet tan ràpid o més ràpid que qualsevol virus conegut per la humanitat», assenyala.«I hem de recordar que la ventilació és deficient en la majoria dels llocs del món, ja siguin escoles, oficines, llars d'ancians, botigues, trens...», afegeix el professor Jiménez.«Per tant, no podem suposar que un ús de mascaretes deficient serà compensat per una bona ventilació», agrega.Per part seva, María Gallego Blanco, responsable de psicologia a l'Hospital Nuestra Señora de la Esperanza, a Santiago de Compostel·la, va un pas més enllà: «Recomanació òmicron: només FFP2 o FFP3, a poder ser amb ajustament pel clatell. Són còmodes, es respira bé amb elles i ajusten bé».«Si voleu estalviar, una elastomèrica costa 20 euros aprox i dura anys. Els seus filtres són barats i es canvien cada mes, o més. Ajust perfecte», afegeix la doctora Gallego.Hi ha més opinions semblants: Claire Judith Horwell, professora en el Departament de Ciències de la Terra i l'Institut de Perills, Riscos i Resiliència de la Universitat de Durham (el Regne Unit), adverteix que «com a regla general, si sents que entra aire als ulls i les teves ulleres s'entelen ràpidament, o si sents que el teu alè s'escapa per les vores... llavors també podrà entrar aire contaminat».La professora dona un altre consell: «Quan et col·loquis una mascareta, has de modelar el clip al teu nas, no pessigar-lo. En cas contrari, l'aire s'escaparà al voltant del pont del nas».