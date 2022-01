Exteriors recomana als espanyols a Almaty limitar els seus moviments

Segons el ministeri, entre els espanyols que es troben a la zona no hi ha afectats per les protestes

Actualitzada 08/01/2022 a les 12:29

El Ministeri d'Afers exteriors ha recomanat als espanyols que es troben a la ciutat d'Almaty, al Kazakhstan, que limitin els seus moviments i no vagin a llocs concorreguts.Segons el ministeri, entre els espanyols que es troben en la zona no hi ha afectats per les protestes que van esclatar a l'inici de l'any a causa de la pujada dels preus del gas i que van desembocar en violents disturbis en diverses ciutats d'aquest país, el més ric d'Àsia Central.Des de llavors, diverses desenes de persones, entre elles 18 policies, han mort en les majors protestes en 30 anys d'independència, segons les autoritats, als quals cal sumar els més de quatre mil detinguts.El president del Kazakhstan, Kasim-Yomart Tokáyev, va donar ahir l'ordre de «disparar a matar» sense previ avís contra els participants en els disturbis, als qui va qualificar de «bandits», decisió que ha estat criticada, entre altres, per l'ONU, l'OTAN i els Estats Units.El Govern dels Estats Units va autoritzar aquest divendres als empleats no essencials i a les famílies de tots els empleats a abandonar el consolat d'Almaty per la situació d'inseguretat que es viu en aquest país, segons un comunicat emès pel Departament nord-americà d'Estat.