És possible que els gossos entenguin diferents llengües?

Els gossos són l'espècie que els humans van domesticar primer i probablement uns dels animals a qui parlem i amb qui interactuem més sovint

Actualitzada 08/01/2022 a les 20:28

Segons explica el portal web 324, un estudi fet a Hongria amb fragments del conte «El petit príncep» en castellà i hongarès ha conclòs que els gossos són capaços de distingir entre llengües diferents. Els resultats s'han publicat a la revista científica Neurolmage.



La recerca va partir d'un cas particular, el de la investigadora Laura V. Cuaya i el seu gos, Kun-kun. Aquest gos vivia amb ella a Mèxic i sentia castellà al seu entorn. Uns quants anys després, tots dos es van traslladar a Budapest, la capital hongaresa. Aleshores, Cuaya es va plantejar si l'animal era capaç de percebre el canvi idiomàtic del seu entorn.Per respondre aquesta incògnita va decidir iniciar una recerca postdoctoral per trobar-ne evidències, dins del marc del Departament d'Etologia de l'Eötvös Loránd University of Budapest.Durant l'experiment, en Kun-kun i la resta de gossos van ser entrenats per saber ajeure's pacientment i sense moure's durant uns quants minuts per poder-los fer escàners cerebrals alhora que sentien els enregistraments. Els gossos van sentir fragments de les versions en hongarès i en castellà del llibre «El petit príncep». A més, se'ls van posar àudios amb paraules barrejades, sense sentit, per veure si podien detectar la parla natural de la no natural. Tots els gossos havien sentit prèviament només una de les dues llengües, o bé castellà o bé hongarès, per part dels seus amos. D'aquesta manera, els científics van poder comparar com reaccionaven els seus cervells davant de paraules familiars i davant de mots completament desconeguts.Comparant les respostes cerebrals, s'han trobat diferents patrons d'activitat a l'escorça auditiva primària del cervell. Segons les zones que s'activaven, s'ha arribat a dues conclusions principals. La primera és que sí que poden distingir entre les paraules naturals i les que no ho són. A més, els gossos van produir diferents patrons d'activitat quan sentien un idioma familiar que no pas quan era un idioma desconegut. Una altra conclusió és que com més vells eren els gossos, més capaços eren de distingir entre tots dos idiomes.La recerca l'han finançada l'Acadèmia Hongaresa de les Ciències i el Consell Nacional Mexicà de Ciència i Tecnologia, amb altres ajuts de la Unió Europea i del govern hongarès.