Els no vacunats de 60 a 79 anys tenen 20 vegades més probabilitats de morir

Actualitzada 08/01/2022 a les 13:58

Les persones de 60 a 79 anys no vacunades davant del coronavirus tenen 20 vegades més probabilitats de morir que les immunitzades, segons l'informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministeri de Sanitat.Així ho ha exposat aquest dissabte la ministra del ram, Carolina Darias, en una visita al punt de vacunació habilitat pel Servei Extremeny de Salut (SES) al Recinte Firal «El Berrocal» de Plasència (Càceres).Segons l'informe del CCAES, les persones no vacunades d'entre 60 i 79 anys tenen 16 vegades més de probabilitats d'ingressar en un hospital i les vacunades 30 vegades menys de possibilitats d'entrar en una unitat de cures intensives (UCI), ha informat la ministra, que ha estat acompanyada pel president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.«Les dades són contundents», ha subratllat Darias, que ha animat a la població a vacunar-se, especialment amb la dosi de reforç, ja que la immunització ha suposat un «punt d'inflexió» en la lluita contra la pandèmia.La ministra ha destacat que Espanya és una referent a nivell mundial en vacunació, ja que nou de cada deu persones tenen la pauta completa.En aquest procés, ha reconegut el paper dels sanitaris, la resposta dels ciutadans, les compres centralitzades que ha fet la Unió Europa, el lideratge del Govern d'Espanya i especialment la labor de les comunitats autònomes.Sobre la letalitat que ha provocat el coronavirus, unes 90.000 persones segons dades del Ministeri de Sanitat, ha lamentat les defuncions i ha assenyalat que han anat descendint gràcies a la vacunació.Per això, ha posat l'accent en les diferències quant a la gravetat de la malaltia entre els vacunats i no vacunats.Darias ha defensat les decisions que es venen prenent quant a les quarantenes, fruit de l'assessorament dels experts i dels treballs de la ponència i la comissió de salut pública, i en colaboració amb les comunitats autònomes.Les quarantenes s'han anat flexibilitzant en funció situació de la pandèmia i el coneixement de la nova variant òmicron, ha dit la ministra a preguntes sobre els aïllaments a les aules.Amb els mateixos arguments, ja que la decisió ha estat adoptada a proposta dels experts, ha defensat la mesura que les persones que hagin passat la covid-19 rebin la dosi de reforç quatre setmanes després del diagnòstic, i ha confirmat el termini establert.