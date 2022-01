L'import de l'electricitat continua sent més car que a principis de l'any passat, coincidint amb el temporal Filomena

Actualitzada 08/01/2022 a les 16:50

El preu de la llum al mercat majorista baixarà un 41,4% aquest diumenge i se situarà per sota els 120 euros per MWh per primera vegada des que va arrencar el 2022. En concret, l'electricitat a l'Estat es pagarà a 119,24 euros per MWh, una xifra que contrasta amb els 203,45 euros per MWh d'aquest dissabte, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE).Malgrat la davallada, el preu de la llum es mantindrà per sobre els registres de l'any passat, coincidint amb el temporal Filomena, quan l'electricitat va arribar als 94,99 euros per MWh i va suposar el primer de molts rècords històrics que s'anirien superant durant l'any 2021.