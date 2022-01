El PPC creu que Aragonès s'ha de sotmetre a la qüestió de confiança: «Permetria visualitzar quins suports té el Govern»

Així ho ha considerat després de l'acord de pressupostos entre el Govern i En Comú Podem i també del pacte d'ERC, JxCat i el PSC-Units per renovar una sèrie de càrrecs que depenen del Parlament, com el Síndic de Greuges, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Per al dirigent popular, «la renovació d'aquests òrgans era necessària», però ha posat en dubte el repartiment pactat entre els tres partits majoritaris a Catalunya ja que «els mitjans de comunicació de la CCMA continuaran controlats per partits independentistes», ha dit.«Si continua fallant la CUP, el Govern sempre trobarà Podem disposat a ajudar o bé al PSC disposat a ajudar», ha advertit Rodríguez, que ha augurat que les «picabaralles» dins de l'independentisme «continuaran» però que no trencaran la coalició ERC-JxCat perquè «poden més els interessos d'aquests dos partits que no pas la defensa dels seus propis principis». Per això ha lamentat que els socialistes siguin «el puntal» del nacionalisme català i no representin, a parer seu, una alternativa.«Hi ha altres opcions, depèn de nosaltres», ha avisat, per impedir que l'independentisme i el socialisme «juguin a mantenir-se els uns als altres al poder». Així, ha instat els votants de Vox a fer confiança als populars «si de veritat volen que hi hagi canvis al govern d'Espanya i en altres governs». «No som ni volem ser un partit de resistència; volem ser un partit de govern, un partit útil a la ciutadania», ha afirmat, i ho ha contraposat amb el partit ultra, que creu que «no és alternativa» perquè fa propostes «irrealitzables» i «de resistència». «Nosaltres no volem ser un partit de resistència, volem ser un partit de govern», ha insistit.Rodríguez ha reconegut que «un gruix important dels votants de Vox provenen del PPC», però no és així en el cas de Cs, que té un votant majoritàriament descontent amb el PSC, ha asseverat. Això explicaria, segons ell, que l'absorció que el PP ha aconseguit en altres territoris com la Comunitat de Madrid no s'hagi aconseguit a Catalunya, on els liberals segueixen tenint més diputats que els populars. Tot i això, el dirigent del PPC ha insistit a fer una crida al «incorporar» altres formacions del centre-dreta dins de les sigles del PP i ha descartat qualsevol coalició.