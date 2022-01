El Govern espanyol suprimeix el termini per a sol·licitar condecoració de reconeixement a víctimes del terrorisme

El Ministeri d'Interior considera que aquesta distinció honorífica no ha d'estar subjecta a cap termini

Actualitzada 08/01/2022 a les 12:22

El Ministeri d'Interior ha suprimit el termini de cinc anys per a sol·licitar les condecoracions de reconeixement civil a les víctimes del terrorisme en considerar que aquesta distinció honorífica no ha d'estar subjecta a cap termini.En un comunicat, Interior informa que és una mesura que està inclosa en la llei de pressupostos generals de l'Estat per enguany, que recull a més altres dues iniciatives per «reforçar» els drets de les víctimes.Una d'elles és l'equiparació del règim d'indemnitzacions i drets de totes les víctimes espanyoles d'accions terroristes a l'estranger amb el dels atemptats perpetrats a Espanya i l'altra és l'increment de la partida pressupostària assignada a les subvencions per a les associacions i fundacions de víctimes del terrorisme.D'aquesta manera, les víctimes espanyoles d'atemptats comesos a l'estranger seran reconegudes com a tals amb independència de quina sigui l'organització terrorista que cometa l'atemptat o l'objectiu d'aquest, explica el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska.En aquests casos, les indemnitzacions a les quals tenen dret conforme a la normativa espanyola seran subsidiàries respecte de les quals poguessin correspondre al país on es cometi l'atemptat.Sobre l'eliminació del termini per a sol·licitar les condecoracions previstes en la Reial orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme, Interior explica que després de la publicació de la llei de pressupostos en el BOE, ha sol·licitat per a unes 300 persones, a les quals es va rebutjar la seva petició per presentar-la fora de termini, la seva conformitat per a iniciar d'ofici la tramitació d'un nou expedient de concessió del guardó.Segons el Ministeri, la mesura és un compromís que Grande-Marlaska va adquirir amb les associacions i fundacions de víctimes del terrorisme i beneficiarà també als interessats que en el seu moment van desistir de sol·licitar la condecoració per haver vençut el termini legal.